Политика

Российские дипломаты рассказали об обязательном требовании Москвы к НАТО

Посольство России в Бельгии: необходима фиксация нерасширения НАТО на восток
Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

Россия будет требовать от Североатлантического альянса юридически закрепить пункт о нерасширении на восток. Об этом газете «Известия» рассказали в российском посольстве в Брюсселе.

В дипломатическом представительстве отметили, что Москва будет настаивать на юридической фиксации договоренностей о нерасширении НАТО, в том числе на отмене решений Бухарестского саммита. Российские дипломаты подчеркнули, что Североатлантический альянс в удобный для него момент забывает и игнорирует ранее данные РФ обещания.

10 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал огромным шагом, что президент США Дональд Трамп признал интересы РФ в нерасширении НАТО.

В июне прошлого года президент России Владимир Путин заявил, что РФ «посылали подальше» с ее позицией по поводу расширения НАТО.

Ранее Путин напомнил, что Россия хотела вступить в НАТО, но ее там не ждали.
 
