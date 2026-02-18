Размер шрифта
Госдума приняла проект о допподдержке ветеранов боевых действий

Госдума утвердила законопроект о новом виде поддержки ветеранам боевых действий
Сергей Бобылев/РИА Новости

Депутаты Государственной думы в ходе пленарного заседания приняли во втором и третьем чтениях законопроект о дополнительной социальной поддержке ветеранов боевых действий. Об этом нижняя палата парламента сообщила на своем сайте.

Согласно документу, изменения будут внесены в статью 16 Федерального закона «О ветеранах». Из поправок следует, что граждане, которые получили особые заслуги в выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО), получат право на отпуск без сохранения заработной платы сроком до 35 календарных дней в году. Также эту меру поддержки распространят на ряд других категорий ветеранов.

«Принятие закона позволит ветеранам боевых действий получить дополнительные дни отпуска — у них появится больше времени для восстановления сил и здоровья», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

16 февраля в Госдуму внесли законопроект, который позволит участникам СВО подавать документы с передовой для участия в выборах через доверенных лиц. Инициатива дополняет перечень случаев, при которых кандидат может подавать документы для регистрации в качестве кандидата на выборах через своего представителя в связи с участием в боевых действиях, выполнением задач в период мобилизации, в условиях чрезвычайного или военного положения, военного времени, вооруженных конфликтов.

Ранее в Госдуму внесли проекты о двух новых льготах для бойцов СВО и их семей.
 
