BNE: Зеленский при успехе переговоров в Женеве пойдет на большие уступки

Президент Украины Владимир Зеленский может пойти на большие уступки, если переговоры по урегулированию конфликта в Женеве достигнут успеха. Об этом пишет основатель и главный редактор издания Business New Europe (BNE) Бен Арис.

«Давление на Зеленского усиливается. В Мюнхене президент Украины пожаловался, что давление одностороннее — в основном на Киев и очень незначительно на Москву. <...> Поэтому, если сделка состоится, именно Зеленскому придется пойти на самые большие уступки», — написал журналист.

Арис добавил, что при подобном развитии событий политическая фигура Зеленского потерпит окончательный крах. В связи с этим Украина может приобрести нового лидера, который более реалистично оценит текущее положение и «остановит разрушение».

17–18 февраля в Женеве проходит третий раунд трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. В них принимают участие российские, украинские и американские переговорщики.

Ранее в США назвали «впечатляющим» результат переговоров по Украине.