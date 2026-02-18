Россиянам рассказали, обязаны ли родители покупать учебники

Родители не обязаны покупать своим детям учебные пособия для освоения программы. Об этом РИА Новости сообщила заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Елена Елшина.

«Учитель может рекомендовать дополнительные материалы, но не имеет права требовать их покупки. Если такие материалы необходимы для программы, школа должна их обеспечить», — сказала эксперт.

Елшина добавила, что базовые учебники и рабочие тетради по ФГОС должны бесплатно предоставляться школой. При этом, если родителям рекомендуют купить учебные материалы, не предусмотренные образовательной программой, то они имеют право отказаться, отметила зампредседателя.

4 февраля президент Российской академии наук Геннадий Красников сообщил, что новые единые типовые учебники по пяти предметам поступят на тестирование в российские школы в следующем году году. По его словам, после замечаний учителей, учеников и родителей будет проведена адаптация пособий, далее предстоит внедрение новых учебников в образовательный процесс.

Ранее стало известно, что Минпросвещения намерено изменить список разрешенных для школ учебников.