Общество

В США произошел взрыв в церкви

AP: пять человек пострадали при взрыве в церкви в американском штате Нью-Йорк
Shutterstock

Взрыв произошел в церкви Abundant Life Fellowship в городке Бунвилл на севере американского штата Нью-Йорк. Об этом пишет Associated Press.

«Пострадали пять человек, включая пастора и пожарных, прибывших на место происшествия после сообщения о запахе газа в здании», — отмечается в материале.

По данным агентства, пострадавшие находятся в тяжелом состоянии, при этом здание церкви получило катастрофические повреждения и не подлежит восстановлению. В полиции не увидели в инциденте «признаков преступной деятельности». Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

В октябре мощный взрыв на заводе Accurate Energetic Systems в американском штате Теннесси полностью уничтожил предприятие, 16 человек не выжили. Очевидцы рассказали, что взрыв был такой силы, что дома в радиусе 20 км содрогнулись. На месте остались обгоревшие конструкции, искореженный металл и сгоревшие автомобили. Завод занимался производством и исследованием взрывчатых веществ для армии США.

Ранее в здании военной полиции в Ленобласти произошел взрыв.
 
