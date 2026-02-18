Размер шрифта
В США назвали Трампа главным препятствием для принятия санкций против России

Сенатор Блюменталь: Трамп препятствует введению новых санкций против России
Denis Balibouse/Reuters

Президент США Дональд Трамп является главным препятствием для принятия новых санкций против России. Об этом заявил сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь, передает портал Semafor.

«Мы ждали зеленого света, а он так долго метался из стороны в сторону, что у всех, кто за ним наблюдал, разболелась шея», — сказал сенатор.

Блюменталь добавил, что предложенные им санкции призваны оказать «мощное экономическое давление» на Москву.

В январе Трамп заявил, что поддерживает законопроект об ужесточении антироссийских санкций. В то же время он выразил надежду на то, что Вашингтону не придется принимать этот документ.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя планы Вашингтона ввести новые ограничения, заявил, что США своей санкционной политикой пытаются склонить Россию к таким компромиссам по урегулированию конфликта на Украине, которые для страны абсолютно неприемлемы.

Ранее стало известно о новой тактике Трампа по давлению на Россию.
 
