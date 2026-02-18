Число задержанных после приостановки движения по Крымскому мосту поездов достигло 10

ГСЭ: 10 поездов «Таврия» в сообщении с Крымом задерживаются в пути

После приостановки движения по Крымскому мосту число задержанных поездов «Таврия» в сообщении с полуостровом возросло до 10. Об этом сообщила компания «Гранд Сервис Экспресс» (ГСЭ) на своем сайте.

По данным перевозчика, сейчас с задержкой следуют три поезда сообщением Симферополь — Москва, по два состава отправлением из Севастополя в Санкт-Петербург и Москву, а также поезда сообщений Симферополь — Кисловодск, Симферополь — Санкт-Петербург и Адлер — Симферополь. Максимальное отклонение от графика составило 11 часов.

«Остальные поезда, ранее следовавшие с опозданием из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на 17 февраля, либо введены в график, либо прибыли на станции назначения», — говорится в сообщении.

Вечером 16 февраля Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация» сообщил, что движение автомобильного транспорта по переправе было временно ограничено. Заявление опубликовали в 18:40 мск. Движение по мосту открыли в 10:02 мск 17 февраля.

Ранее более 30 поездов задержали на Московском направлении из-за провисания контактного провода.