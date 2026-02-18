Размер шрифта
Россиян предупредили, что работа в ночные смены разрушает здоровье

Невролог Мальцев: ночные смены повышают риск инфарктов и онкозаболеваний
Регулярная работа по ночам может негативно отразиться на состоянии организма и со временем повысить риск серьезных заболеваний, включая инфаркты и онкологические патологии. Особенно уязвимы в этом отношении одинокие люди, рассказал «Газете.Ru» врач-невролог «СМ-Клиника» Игорь Мальцев.

По его словам, при ночном графике работы человек чаще испытывает выраженную усталость в утренние и дневные часы, у него ухудшается концентрация внимания и возрастает вероятность ошибок. Если такой режим становится постоянным, возможны сбои в выработке мелатонина — гормона сна — и кортизола — гормона стресса. Это, в свою очередь, отражается на иммунной защите, процессах регенерации клеток и способности организма противостоять стрессу.

Мальцев отметил, что на фоне хронического недосыпания и постоянного стресса повышается риск развития гипертонии, атеросклероза и инфарктов, а также нарушения обмена веществ и воспалительных процессов.

«Ночные приемы пищи также неблагоприятно влияют на метаболизм глюкозы и липидов, что увеличивает вероятность формирования инсулинорезистентности и сахарного диабета 2-го типа», — добавил Мальцев.

Также врач обратил внимание, что, если такой образ жизни сохраняется годами, снижение уровня мелатонина, обладающего противоопухолевыми свойствами, может способствовать росту риска рака молочной железы и простаты.

«Хронический дефицит сна и ощущение ночного одиночества ослабляют иммунитет, повышая восприимчивость к инфекциям и замедляя восстановление после заболеваний. У женщин возможны нарушения менструального цикла и осложнения беременности», — предупредил невролог.

При этом, подчеркнул невролог, у одиноких людей, которые работают по ночам, вероятность развития всех перечисленных проблем значительно выше.

