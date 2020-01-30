Четвертый фигурант дела Голунова арестован судом

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Басманный суд Москвы решил заключить под стражу на два месяца бывшего полицейского Максима Уметбаева, обвиняемого в попытке фальсификации доказательств против журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее следствие установило причастность этого экс-сотрудника правоохранительных органов к данному преступлению.

Как отмечается, обвиняемый признал свою вину и уведомил, что ударил Голунова.

«Я готов сотрудничать со следствием», — добавил Уметбаев.

В свою очередь адвокат обвиняемого также подтвердил факт превышения служебных полномочий своим подзащитным.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года, однако 11 июня его дело уже официально было закрыто.

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