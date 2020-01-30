Путин попросил передать освобожденной израильтянке Иссахар наилучшие пожелания

Российский президент Владимир Путин во время встречи с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Москве попросил передать наилучшие пожелания освобожденной израильтянке Нааме Иссахар, передает ТАСС.

Нетаньяху поблагодарил Путина за то, что президент России помиловал гражданку Израиля, которую осудили в России.

В ответ на это, российский политик попросил передать ей и ее семье самые лучшие пожелания.

30 января во ФСИН РФ подтвердили информацию, что помилованная Путиным израильтянка Наама Иссасхар вышла из подмосковной колонии.

Иссахар осудили на 7,5 года лишения свободы за контрабанду и хранение наркотиков. Ее задержали в транзитной зоне аэропорта «Шереметьево», девушка летела в Тель-Авив. У нее обнаружили 9,6 грамма гашиша, который, по ее словам, она перевозила в личных целях. 29 января Путин подписал прошение о помиловании израильтянки.

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