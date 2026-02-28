Размер шрифта
Россиян предупредили об усилении проверок соцсетей налоговиками

Экономист Шедько: проверки ФНС соцсетей россиян стали быстрее и масштабнее
Игорь Зарембо/РИА «Новости»

Федеральная налоговая служба усилила мониторинг социальных сетей россиян: в поле анализа попадают фотографии и видео с отпусков, публикации о дорогостоящих покупках и элементы образа жизни, которые могут указывать на незадекларированные доходы. Речь идет не о новой норме, а о расширении цифровых инструментов контроля, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько. По его словам, использование данных из открытых источников, в том числе соцсетей, законно.

«Налоговые органы вправе анализировать публичную информацию для выявления возможных нарушений. При этом с развитием технологий и систем на базе искусственного интеллекта такие проверки становятся быстрее и масштабнее. Алгоритмы фиксируют несоответствия, а дальше материалы изучает инспектор. В зоне повышенного внимания оказываются граждане, чей демонстрируемый уровень потребления заметно расходится с официально задекларированными доходами. Это могут быть лица без официальной занятости или с минимальными доходами, при этом регулярно публикующие сведения о дорогих поездках, недвижимости или автомобилях. Чаще других проверяют самозанятых, фрилансеров и тех, кто оказывает услуги без регистрации бизнеса, а также получающих доход от аренды, перепродажи недвижимости или транспорта», — отметил Шедько.

Он добавил, что сами по себе фотографии с отдыха или публикации о покупке имущества не означают автоматического начала проверки. Однако при явном расхождении «картинки» и налоговой отчетности такие материалы могут стать поводом для дополнительного интереса со стороны ФНС, предупредил экономист. Инициатива о проверке в этом случае формируется не только алгоритмом, но и сотрудником службы, добавил эксперт.

По его мнению, для большинства россиян усиление цифрового контроля не повлечет изменений. Риски доначислений и штрафов возникают в ситуациях, когда выявляется несоответствие между задекларированными доходами и фактическими расходами, уточнил Шедько. В более широком масштабе усиление мониторинга может привести к сокращению теневой занятости и перераспределению части доходов в официальный сектор, уверен экономист. По его оценкам, дополнительная фискальная нагрузка в экономике может увеличиться на 2–4% за счет вывода доходов из «серой» зоны.

Ранее «Газета.Ru» рассказала о налоговых изменениях, которые ждут россиян в 2026 году.

 
