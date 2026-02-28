Размер шрифта
Врач назвал главные симптомы свиного гриппа

Инфекционист Неронов: на свиной грипп указывает головная боль в области глаз и лба
Shutterstock/FOTODOM

Вирус гриппа A(H1N1)pdm09, который в обиходе называют «свиным гриппом», можно определить по характерным симптомам. Среди них, например, сильная головная боль (особенно в области лба и глазных яблок), ломота во всем теле, мышцах и суставах, выраженная слабость, светобоязнь, рассказал «Газете.Ru» врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов.

«Коварство любого гриппа, включая H1N1, заключается в его внезапности. Первые признаки свиного гриппа A(H1N1)pdm09 — резкое начало, часто пациенты могут назвать не только день, но даже час, когда заболели, при этом температура быстро поднимается до 39°C и выше, часто есть озноб, сильная головная боль (особенно в области лба и глазных яблок), ломота во всем теле, мышцах и суставах, выраженная слабость, светобоязнь. А респираторные симптомы могут присоединяться чуть позже. Это сухой, мучительный кашель (часто трахеит), першение и боль в горле, заложенность носа», — рассказал врач.

С чисто клинической точки зрения для пациента отличий свиного гриппа от обычного практически нет. Грипп, вызванный любым штаммом, протекает тяжелее, чем ОРВИ, и характеризуется именно внезапным началом и высокой интоксикацией.

«Однако есть одна важная особенность — поражение нижних дыхательных путей. Вирус A(H1N1)pdm09 чаще, чем другие сезонные штаммы, вызывает развитие первичной вирусной пневмонии. Она развивается стремительно, буквально на второй-третий день болезни, и может приводить к тяжелой дыхательной недостаточности. Именно это делает H1N1 особенно опасным, поэтому при появлении перечисленных симптомов лучше сразу обратиться к врачу», — заметил доктор.

Весной организм ослаблен после зимы, авитаминоза и недостатка солнца, поэтому риск заразиться выше. Наиболее эффективные меры профилактики: вакцинация, избегание мест скопления людей, хорошая гигиена рук и промывание носа. Для пожилых людей, детей и беременных грипп представляет наибольшую опасность.

Ранее россиян предупредили, что постоянная торопливость плохо влияет на умственные способности.

 
