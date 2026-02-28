Размер шрифта
На Украине допустили встречу Путина, Зеленского и Трампа: «Слышал собственными ушами»

Замглавы ОП Кислица: есть шанс на встречу Путина, Зеленского и Трампа
Presidential Office of Ukraine/Global Look Press/Keystone Press Agency

Заместитель главы офиса президента Украины Сергей Кислица в эфире телемарафона заявил, что «есть шанс» на трехстороннюю встречу лидеров Владимира Путина, Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

Он напомнил, что 25 февраля состоялся «очень положительный» и «конструктивный» разговор Зеленского и Трампа. Кислица сообщил, что «собственными ушами, присутствуя при разговоре, слышал», что обе стороны обе стороны готовы к сценарию со встречей в случае «адекватных действий» со стороны России.

До этого Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с президентом Владимиром Путиным и отметил важность давления США и Европы на Москву для завершения конфликта. Украинский лидер ради завершения боевых действий «выразил готовность к компромиссу и открытость к переговорам по территориальным претензиям России». При этом он в очередной раз отказался выводить украинские войска из Донбасса.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, говоря о перспективах организации встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, призвал вспомнить заявления украинского лидера относительно позиции Киева и после этого задаваться вопросом, «есть ли смысл встречаться на высшем уровне».

Ранее в Госдуме оценили отказ Зеленского выводить войска с Донбасса.

 
