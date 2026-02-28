«Я не использовал возможности»: Рублев о вылете с турнира в Дубае

Рублев заявил, что не воспользовался множеством возможностей в игре с Грикспором

Российский теннисист Андрей Рублев высказался о вылете с полуфинала турнира ATP-500 в Дубае (ОАЭ) из-за проигрыша представителю Нидерландов Таллону Грикспору. Его слова приводит Punto de Break.

«Это было совсем непросто, у меня было много возможностей, и я их не использовал. Было ясно, что он не в порядке, но он сделал все великолепно, начал рисковать по полной, и у него все получалось. Я пытался сохранять спокойствие, у меня были три брейк-пойнта в начале второго сета, и я говорил себе, что рано или поздно добьюсь своего», — сказал Рублев.

Рублев сделал 20 эйсов, допустил две двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из шести заработанных. Грикспор подал навылет 19 раз, допустил также две двойные ошибки и смог реализовать единственный заработанный брейк-пойнт.

За трофей турнира в Дубае Грикспор сразится с другим российским теннисистом — Даниилом Медведевым, который в своем полуфинале обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима.

Рублев — олимпийский чемпион 2020 года в миксте (в паре с Анастасией Павлюченковой); победитель 21 турнира ATP (из них 17 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2021 года и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

