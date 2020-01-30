РФ приостановила следствие по делу украинских моряков на неограниченный срок

Российские следователи ФСБ приостановили на неограниченное время следственные действия по уголовному делу моряков из Украины, которых задержали в Керченском проливе в 2018 году. Об этом рассказал адвокат моряков Николай Полозов, цитирует «Интерфакс».

Ранее он уже рассказывал, что служба безопасности РФ решила временно приостановить следствие. Однако, как уточнил защитник, следствие остановлено на неопределенный срок.

«Приостановка следствия связана с тем, что местонахождение обвиняемых известно», — пояснил он.

Полозов подчеркнул, что следствие пока не может обеспечить участие в деле всех 24 моряков. Он назвал это решение следствия «процессуальным крючком» и заявил, что постановление будет обжаловано.

«Дело может быть возобновлено в любой момент и моряки объявлены в розыск, так как они остаются в статусе обвиняемых», — добавил он.

Стоит отметить, что три корабля ВМС Украины были задержаны в 2018 году после того, как вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. В 2019 году украинские моряки вернулись на родину, корабли также были переданы Киеву.

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