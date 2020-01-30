Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявили обвинения по трем статьям

В Басманном суде Москвы сообщили, что пятерым экс-сотрудникам полиции предъявлены обвинения о незаконном задержании журналиста «Медузы» Ивана Голунова летом 2019 года, передает ТАСС.

Накануне стало известно, что пять экс-полицейских задержали по делу Голунова и доставили на допрос в СК.

Как рассказали в суде, также бывшим правоохранителям предъявили обвинения по трем статьям: ст. 286 УК России «Превышение должностных полномочий», ч. 3 ст. 303 УК России «Фальсификация доказательств и результатов оперативно- розыскной деятельности» и ч. 2 ст. 228 УК страны «Незаконный оборот наркотиков».

По делу проходят бывшие сотрудники отделения УВД по ЗАО Москвы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков: Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев, а также экс-начальник отделения Игорь Ляховец.

Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года, 11 июня его дело уже официально закрыли.

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