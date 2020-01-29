Следователи начали проверку после падения ребенка из окна квартиры в Кургане

Правоохранительные органы начали проверку после падения семилетнего ребенка из окна квартиры на третьем этаже в Кургане. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следственного управления Следственного комитета РФ.

Отмечается, что инцидент произошел днем 29 января на улице Карла Маркса. Ребенок был госпитализирован.

Следователи проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства данного происшествия. После этого будет принято процессуальное решение.