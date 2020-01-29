В Москве объявили план «Перехват» из-за похищения миллионов

В Москве был объявлен план «Перехват» из-за разбойного нападения на водителя автомобиля и хищения у него крупной суммы денег. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД.

Отмечается, что нападение произошло около 18.23 на пересечении Балаклавского проспекта и Большой Юшуньской улицы. Неизвестные личности принудительно остановили автомобиль, избили водителя, похитили у него крупную сумму денег, а потом скрылись.

«В столице объявлен план «Перехват» для розыска автомобиля и подозреваемых», — заявили в ведомстве.

По словам источника в правоохранительных органах, злоумышленники украли около 2,1 млн рублей.