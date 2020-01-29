Самарские власти запретили отстрел собак в регионе

Самарская губернская дума убрала разрешение на отстрел диких собак из регионального закона об охоте. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу думы.

По мнению депутатов, диких собак нужно цивилизованно отлавливать и помещать в приюты.

До этого областной департамент охоты заявил, что отстрел собак разрешен в регионе, сославшись на принятый несколько лет назад закон. Этим заявлением возмутился губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и пообещал внести в губернскую думу законопроект о запрете отстрела собак.

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