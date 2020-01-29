В Кремле высказались о задержании полицейских по делу Голунова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не намерен вмешиваться в расследование дела журналиста «Медузы» Ивана Голунова, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Он сказал, что в данный момент Следственным комитетом ведутся необходимые работы.

«И пока никакого намерения у нас, и возможности, собственно, вмешиваться в эту следственную работу нет», — произнес Песков.

Он также отметил, что задачей этих следственных действий является выяснение обстоятельств дела и выявление виновных в нарушении закона.

Таким образом Песков прокомментировал данные о задержании пяти сотрудников полиции по делу Голунова. Ранее также сообщалось, что задержанных доставили на допрос в Следственный комитет России.

Голунова задержали 6 июня 2019 года из-за якобы обнаруженных свертков с наркотиками. Но известно об этом стало только на следующий день. Против журналиста было возбуждено уголовное дело о причастности к сбыту запрещенных веществ. Голунов заявил, что наркотики ему подбросили. 11 июня дело официально закрыли.

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