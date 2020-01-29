Поезд сбил мужчину в Нижневартовске

В Ханты-Мансийском автономном округе поезд сбил местного жителя, он получил различные травмы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.

Как отмечается, инцидент произошел в Нижневартовске.

По предварительным данным, пострадавший проводил на поезд родственника, после этого пошел быстрым шагом, по пути оступился и попал ногами под колесные пары движущегося поезда.

54-летний мужчина с травмами был госпитализирован.

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