Поезд сбил мужчину в Нижневартовске
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В Ханты-Мансийском автономном округе поезд сбил местного жителя, он получил различные травмы. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета.
Как отмечается, инцидент произошел в Нижневартовске.
По предварительным данным, пострадавший проводил на поезд родственника, после этого пошел быстрым шагом, по пути оступился и попал ногами под колесные пары движущегося поезда.
54-летний мужчина с травмами был госпитализирован.
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