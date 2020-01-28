Январь 2020 года в Москве назван самым теплым за всю историю метеонаблюдений
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Январь 2020 года в Москве стал самым теплым месяцем за все время метеонаблюдений. Об этом сообщается на сайте «Метеоновости».
Как отмечается, температура воздуха в этом месяцев выше на 9°C по сравнению с привычными показателями.
Кроме того, уточняется, что в ближайшие дни ухудшения погоды не ожидается.
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