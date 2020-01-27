ВОЗ переоценила риски распространения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) скорректировала оценку риска заражения новым типом коронавируса, сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что показатель был поднят со статуса «умеренный» до «повышенный» на международном уровне.

Уточняется, что ранее такой статус действовал только на территории Китая.

«Речь идет об ошибке в формулировке, и мы ее исправили», — добавили в ВОЗ.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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