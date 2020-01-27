Японца задержали за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ
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Российский МИД сообщил, что в стране был задержан гражданин Японии, который пытался заполучить секретные материалы о российском военном потенциале, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел 25 декабря 2019 года.
В ведомстве рассказали, что задержанному объявили предостережение и дали ему три дня, чтобы покинуть российскую территорию.
Также МИД срочно вызвал советника-посланника посольства Японии в Москве и вручил ноту протеста.
По последним данным, пытавшейся завладеть секретными данным житель Японии уже прибыл на родину.
«На следующий день находящийся в России по журналисткой визе японец выехал на родину», — заключили в МИД.
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