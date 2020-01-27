Кинологи и другие специалисты проверили самолет рейса Хабаровск- Москва, который вернулся в точку вылет после сигнала о бомбе на борту. Об этом ТАСС рассказали в МВД по ДФО.

Как отметили в ведомстве, после проведения тщательного осмотра никакой угрозы не нашли.

«Угроза взрыва не подтвердилась», — добавили в МВД.

Согласно имеющимся данным, неизвестные сообщили об угрозе взрыва после вылета лайнера. После этого пилоты судна решили вернуться в аэропорт Хабаровска. На борту лайнера находились 262 пассажира и 10 членов экипажа.

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