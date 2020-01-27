Россиянина госпитализировали с подозрением на коронавирус

Россиянина из Забайкалья, который ранее путешествовал по азиатским странам, срочно госпитализировали с подозрением на заражение коронавирусом. Об этом «Интерфаксу» сообщили в Минздраве Бурятии.

36-летнего жителя России увезли в инфекционную больницу Улан-Удэ. Предполагается, что он мог заболеть коронавирусом 21 января.

В ведомстве рассказали, что россиянин находился проездом в Улан-Удэ. До этого он путешествовать по странам Азии.

В настоящее время медики наблюдают за состояние госпитализированного. Они сделали необходимые анализы и направили их в Новосибирск. Точные результаты станут известны сегодня, 27 января.

В настоящее время общее число зараженных достигло 2744, из них 80 скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Источником возникновения нового типа коронавируса стали дикие животные. Случаи заражения зафиксированы в Китае, Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии и Малайзии.

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