SCMP: число жертв коронавируса в Китае возросло до 80

По данным китайских СМИ, количество жертв пневмонии нового типа в стране увеличилось до 80, передает South China Morning Post со ссылкой на данные Минздрава страны.

При этом число инфицированных достигло 2507 человек.

Согласно официальным данным, большинство случаев заражения по-прежнему приходится на центральную провинцию Хубэй, ее административный центр Ухань.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса. Источником возникновения нового типа коронавируса стали дикие животные.

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