Число заболевших новым коронавирусом в Китае почти перевалило за 2000 человек

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В Китае коронавирусом нового типа заразилось уже 1975 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкомитет КНР по здравоохранению.

Как стало известно, число жертв от данной инфекции увеличилось до 56.

В ведомстве также заявили, что у 324 инфицированных зафиксировано тяжелое состояние.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

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