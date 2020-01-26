Число заболевших новым коронавирусом в Китае почти перевалило за 2000 человек
В Китае коронавирусом нового типа заразилось уже 1975 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкомитет КНР по здравоохранению.
Как стало известно, число жертв от данной инфекции увеличилось до 56.
В ведомстве также заявили, что у 324 инфицированных зафиксировано тяжелое состояние.
31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.
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