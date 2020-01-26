Число заболевших новым коронавирусом в Китае почти перевалило за 2000 человек

В Китае коронавирусом нового типа заразилось уже 1975 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на госкомитет КНР по здравоохранению.

Как стало известно, число жертв от данной инфекции увеличилось до 56.

В ведомстве также заявили, что у 324 инфицированных зафиксировано тяжелое состояние.

31 декабря 2019 года китайские власти сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань. В январе появилась информация, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Власти китайского Шанхая сообщили о первом погибшем от нового коронавируса

Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 1300

Туристические компании Китая отказались от групповых туров из-за коронавируса