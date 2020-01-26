Землетрясение в Турции унесло жизни 31 человека

В результате землетрясения на востоке Турции погибли уже 31 человек. Об этом сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на спасательные службы.

До этого было известно о 29 погибших и 1466 пострадавших.

Отмечается, что данное природное явление стало причиной разрушения 72 зданий, повреждений 514 строений и нанесения урона 409 сооружениям.

Землетрясение магнитудой 6,8 случилось в пятницу, 25 января, в районе города Сивридже провинции Элязыг.

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