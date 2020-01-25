1,2 тонны кокаина конфисковали у наркоторговцев в Греции

Греческая полиция конфисковала 1,2 тонны кокаина, наркотик был ввезен на территорию страны с целью продажи на черном рынке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение правоохранительных органов Греции.

В результате полугодового расследования сотрудникам правоохранительных органов удалось конфисковать 1 тонну 181 килограмм кокаина и задержать восемь членов преступной группировки, осуществлявшей доставку наркотика из Карибского бассейна в Европу и Северо-Западную Африку.

По данным полиции, организация заработала более €509 млн незаконного дохода.

В настоящее время продолжается расследование в отношении еще девяти предполагаемых членов группировки.

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