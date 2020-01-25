Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 1300

Число зараженных коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае достигло 1372 случаев, сообщает ТАССТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

Число смертельных случаев по-прежнему составляет 41.

Ранее сообщалось о 900 случаях заражения.

Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса в государстве ускоряется. По его словам ситуация «сложная». Он призвал усилить контроль за распространением вируса.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.

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