Число зараженных коронавирусом в Китае превысило 1300
Число зараженных коронавирусом нового типа 2019-nCoV в Китае достигло 1372 случаев, сообщает ТАССТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.
Число смертельных случаев по-прежнему составляет 41.
Ранее сообщалось о 900 случаях заражения.
Глава КНР Си Цзиньпин заявил, что распространение коронавируса в государстве ускоряется. По его словам ситуация «сложная». Он призвал усилить контроль за распространением вируса.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса.
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