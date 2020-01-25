Опубликовано видео последствий землетрясения в Турции, где погибли 22 человека

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Турецкий телеканал DHA опубликовал видео с последствиями землетрясения в провинциях Малатья и Элязыг на востоке страны, где по последним сведениям погибли 22 человека. Ролик размещен на YouTube-канале.

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что в результате трагедии погибли 22 человека, еще 1031 человек получили ранения, передает издание Hurriet.

Отмечается, что в Элязыге жертвами землетрясения стали 18 человек, в Малатье — 4, еще 39 человек находятся под обломками.

В настоящее время в местах происшествий работают спасательные службы.

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