Число жертв землетрясении в Турции возросло до 20

__is_photorep_included12927560: 1

Число погибших в результате землетрясения на востоке Турции достигло 20 человек, передает CNN Turk.

В управление по чрезвычайным ситуациям сообщили, что 18 человек погибли в провинции Элязыг, еще двое в провинции Малатья.

По последним данным, ранения получили более 1000 человек.

Известно, что землетрясение магнитудой 6,7 началось в Турции в 20.55 по мск 24 января и вызвало обрушения. Ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли 19 человек и более 700 — пострадали. Кроме того, спасатели пытаются достать из-под завалов еще около 30 человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав сообщил о новой жертве землетрясения в Турции

— Греция предложила Турции помощь после разрушительного землетрясения