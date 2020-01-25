Скончался лечивший людей от коронавируса в Китае врач

В китайском Ухане умер 62-летний отоларинголог Лян Удун, который занимался лечением заболевших новым типом коронавируса. Об этом сообщает Paper.

Как предполагается, мужчина заразился от пациентов на прошлой неделе, приблизительно 16 января. После этого его состояние постоянно ухудшалось. Через два дня, 18 января, его перевели в больницу «Цзиньиньтан». Несмотря на все усилия медиков, он скончался рано утром 25 января.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. По одной из версий, разносчиками вируса являются змеи. Известно, что два случая заболевания коронавирусом зафиксировали во Франции, а один — в Непале.

За последние 24 часа заболели пневмонией, вызванной новым типом вируса, 444 человека. По последним данным, число погибших от вируса составило 41.

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