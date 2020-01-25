Найдены 18 тел погибших после землетрясения в Турции

Министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу сообщил, что после подземных толчков в стране погибли 18 человек, передает РИА «Новости».

По его данным, также от землетрясения пострадали 553 человека. Жертвы случившегося были найдены в провинциях Элязыг и Малатье. В первой погибли 13 человек, а во второй — пять.

Известно, что землетрясение магнитудой 6,7 началось в Турции в 20.55 по мск. и вызвало обрушения. Ранее сообщалось, что в результате случившегося погибли 15 человек, около 300 — пострадали. Кроме того, спасатели пытаются достать из-под завалов еще около 30 человек.

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