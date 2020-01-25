Число жертв коронавируса в китайской провинции Хубэй увеличилось до 39

От нового типа коронавируса в китайской провинции Хубэй продолжают умирать люди. По последним данным властей, вирус унес жизни уже 39 человек, пишет Global Times.

По сведениям издания, число жертв вируса резко увеличилось с сутки с 24 до 39. Все погибших были жителями города Ухань провинции Хубэй.

Всего коронавирусом заболели около 900 человек.

31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса. Предполагается, что разносчиками вируса являются змеи. Известно, что два случая заболевания коронавирусом зафиксировано во Франции, а один — в Непале.

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