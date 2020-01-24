Канделаки высмеяла шутку главы Чувашии с сотрудником МЧС и ключами

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Телеведущая Тина Канделаки прокомментировала шутку главы Чувашии Михаила Игнатьев насчет вручения ключей сотруднику МЧС и рассказала, какие последствия могут ожидать чиновника. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она считает, что возможное исключение Игнатьева из «Единой России» не окажет влияния на его поведение.

При этом, по ее словам, инцидент с главой республики будет уроком для других.

«А Игнатьев теперь и сам может за ключами попрыгать. От кабинета замдиректора районного дома культуры. По-дружески, по-свойски», — сказала Канделаки.

Ранее в сети появилось видео, где Игнатьев во время вручения ключей от пожарных машин сотрудникам МЧС, поднял руку с ключами вверх, чтобы спасатель подпрыгнул.

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