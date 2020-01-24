СК завел дело после отравления девятимесячного ребенка наркотиками в Подмосковье

В Подмосковье СК завел уголовное дело после того, как девятимесячный мальчик отравился синтетическими наркотиками. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на старшего помощника руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольгу Врадий.

Отмечается, что прокуратура Московской области начала проверку в связи с информацией об отравлении ребенка в городском округе Клин в четверг, 24 января.

По словам Врадий, по результатам проверки было возбуждено уголовное дело.

Согласно предварительным данным следствия, 16 января девятимесячный мальчик употребил дома синтетический наркотик, после чего был госпитализирован. Сейчас ребенка наблюдают врачи.

В рамках уголовного дела были проведены допросы свидетелей, назначена судебно-химическая экспертиза, которая установит, употребляли ли наркотики родители пострадавшего. Также проводится судмедэкспертиза ребенка.

Врадий добавила, что сведения о случившемся направлены в отдел опеки и попечительства для принятия ведомственных мер, расследование продолжается.