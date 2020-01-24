В США двух россиян приговорили к 12 годам тюрьмы за мошенничество

В США двух граждан России приговорили к 12 тюрьмы за мошенничество с кредитными картами. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на документы суда.

Как отмечается, виновными признаны 33-летний Игорь Грушко и его 29-летний брат Денис. Они проживали в Форт-Лодердейл.

Россиян осудили за кражу персональной информации в отягчающими обстоятельствами.

Кроме того, они участвовали в сговоре, намереваясь воспользоваться украденными кредитными картами. По данным суда, также они производили фальшивые кредитки и документы, удостоверяющие личность.

Известно, что сговаривались браться с гражданином Украины 24-летним Вадимом Вознюком, его приговорили к 1 год и 3 месяцам тюрьмы.

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