Эксперты рассказали, какие фрукты и овощи предпочитают россияне

Исследование показало, какие фрукты и овощи чаще всего покупались гражданами России в 2019 году. Об этом сообщает RT.

Отмечается, что наиболее покупаемым у россиян овощем стал картофель. Следом за ним идут огурцы, а также картофель и капуста.

Также эксперты установили, что из фруктов по предпочтениям у россиян на первом месте стоит банан. На втором месте оказались яблоки. В десятку популярных также вошли виноград, киви, груши, гранат, персики.

Среди цитрусовых наиболее покупаемыми стали апельсины и лимоны.

Согласно исследованию, россияне стали реже покупать помидоры, баклажаны, перец и свеклу.

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