Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены. Соответствующее заявление было сделано на встречи главы государства с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области.

Трансляцию встречи велась на YouTube-канале «Комсомольской правды».

Отмечается, что с таким предложением к российскому лидеру обратился президент местной научной организации Александр Бессуднов. Он уточнил, что местом для возведения сооружения может стать линия Белгородской засечной черты.

Путин назвал предложение интересным и пообещал попросить профильные ведомства рассмотреть перспективы инициативы, а также возможное финансирование проекта.