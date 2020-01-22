Путин обдумает предложение о строительстве Великой Русской стены

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президенту России Владимиру Путину предложили построить российский аналог Великой Китайской стены. Соответствующее заявление было сделано на встречи главы государства с представителями общественности в городе Усмань Липецкой области.

Трансляцию встречи велась на YouTube-канале «Комсомольской правды».

Отмечается, что с таким предложением к российскому лидеру обратился президент местной научной организации Александр Бессуднов. Он уточнил, что местом для возведения сооружения может стать линия Белгородской засечной черты.

Путин назвал предложение интересным и пообещал попросить профильные ведомства рассмотреть перспективы инициативы, а также возможное финансирование проекта.