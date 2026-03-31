Названы последствия введения нового ГОСТа на спортивную одежду

Утверждение ГОСТа на спортивную одежду само по себе не станет прямой причиной резкого роста цен, однако производители и поставщики все же могут столкнуться с дополнительными расходами при переходе на новые требования и скорректировать стоимость товаров. Об этом «Газете.Ru» рассказала кандидат экономических наук, преподаватель ИМЭС Залина Казова.

«Дополнительные затраты могут возникнуть из-за необходимости адаптировать продукцию к обновленным нормам, в том числе в части маркировки и более детального информационного сопровождения товаров. Часть этих издержек теоретически может быть переложена на покупателей, однако в массовом сегменте спортивной одежды сильная конкуренция обычно не дает компаниям заметно повышать цены. Рынок спортивной одежды для широкого потребителя отличается высокой конкуренцией и чувствительностью спроса к цене», — отметила Казова.

По ее словам, поэтому производители и дистрибьюторы, как правило, стараются сдерживать перенос дополнительных расходов в розницу. Для этого они оптимизируют внутренние процессы, перераспределяют затраты и используют эффект масштаба, пояснила экономист. В результате даже при росте издержек изменение цен в этом сегменте чаще всего остается умеренным и малозаметным, подчеркнула Казова.

По ее мнению, более ощутимое влияние новый стандарт может оказать на узкие ниши, где спортивная одежда ориентирована на специальные функции и профессиональное применение. В таких категориях требования к качеству и соответствию нормативам выше, а значит, выше и расходы на соблюдение стандарта, пояснила экономист. Но и в этом случае речь, скорее, идет о локальном подорожании отдельных категорий, а не о системном росте цен по всей отрасли, считает эксперт.

Экономист отметила, что основная нагрузка ляжет прежде всего на производителей: именно на этапе производства закладываются ключевые параметры соответствия новым требованиям, поэтому компаниям может понадобиться пересматривать материалы, совершенствовать технологические процессы и усиливать внутренний контроль качества. Наиболее чувствительными к таким изменениям могут оказаться предприятия с ограниченными инвестиционными возможностями, уверена Казова.

По ее мнению, импортерам придется адаптировать продукцию к российским требованиям, проходить процедуры подтверждения соответствия, менять маркировку и при необходимости корректировать ассортимент.

По словам Казовой, при этом у стандартизации есть и очевидные плюсы для рынка: введение единых требований должно повысить качество продукции, сделать ее характеристики более предсказуемыми и снизить разброс по потребительским свойствам. Кроме того, единые правила маркировки и классификации делают рынок прозрачнее и упрощают выбор для покупателей, уверена экономист. Эксперт подчеркнула, что унификация требований также помогает снизить информационную асимметрию и укрепляет доверие к добросовестным производителям. В долгосрочной перспективе это может поддержать спрос и повысить общую эффективность отрасли, считает Казова. Наличие единых норм также упрощает взаимодействие между производителями, поставщиками и контролирующими органами, заключила эксперт.

Росстандарт утвердил ГОСТ на спортивную одежду, он вступит в силу с 30 ноября.

Ранее в России объяснили «эпидемию» ГОСТов.