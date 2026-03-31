Обвиняемому в убийстве девятилетнего Паши из Петербурга продлили арест

В Петербурге суд продлил меру пресечения мужчине, которого подозревают в убийстве девятилетнего Паши. Об этом сообщает 78.ru.

По данным телеканала, под арестом он останется до 31 мая.

Известно, что у мужчины появился новый адвокат, но комментировать ситуацию он отказался.

38-летнего фигуранта дела задержали во время поисков девятилетнего ребенка в Петербурге. Маленький Паша пропал после того, как пошел к гипермаркету.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, к этому моменту он уже находился на территории Псковской области. Позже в водоеме в Ленобласти нашли тело мальчика, ноги были обмотаны скотчем.

Предполагается, что мужчина домогался ребенка в машине, но после отказа ударил ребенка, случайно убив его. После этого фигурант якобы утопил тело. Затем он, по данным СМИ, почистил салон машины и удалил записи с камер наблюдения в своем доме.

Ранее родители убитого в Петербурге Паши рассказали о травле и преследованиях.

 
