Польша не предоставляла воздушное пространство для действий против России

Lukasz Pawel Szczepanski/Shutterstock/FOTODOM

Начальник оперативного командования польских Вооруженных сил генерал Мачей Клиш назвал ложью информацию о предоставлении Польшей свое воздушного пространства для действий против России. Об этом говорится в заявлении, которое он опубликовал в соцсети Х.

«В связи с появляющимися в общественном пространстве ложными сообщениями, я решительно подчеркиваю: информация о якобы предоставлении польского воздушного пространства для <...> действий против Российской Федерации полностью ложная и не имеет никакого подтверждения», — заявил генерал.

Генерал Клиш отметил, что в восточных районах Польши с 10 марта по 9 июня 2026 года была введена запретная зона для полетов, которая вводится на все воздушные суда, летящие на высоте ниже 3 км. Запрет на бесполетную зону работает 24 часа в сутки, а исключения делаются только для самолетов гражданской и санитарной авиации.

Он отметил, что такие меры «приняты для охраны жизни и здоровья граждан и безопасности государственной инфраструктуры».

До этого в Польше дежурные истребители ВВС и их союзников были подняты в воздух на фоне якобы активности России на Украине. В воздух, кроме истребителей, подняли и вертолет ВВС Польши. Кроме того, были «мобилизованы необходимые силы и ресурсы».

Такие сообщения в последнее время стали не редкостью. Чаще всего они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине. Предыдущий раз аналогичная ситуация наблюдалась 14 марта. Тогда дежурные военные самолеты Польши были подняты в воздух, а все наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в повышенную готовность.

Ранее на востоке Польши упал НЛО.

 
