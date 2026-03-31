МВД объяснило, как не заразить телефон вирусом

МВД: мошенники прячут вирусы в играх и сервисах
Мошенники все чаще скрывают вредоносные программы под видом обычных сервисов, игр и обновлений. Об этом сообщили в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

В ведомстве пояснили, что перед установкой таких приложений пользователям стоит проводить простые проверки, чтобы не дать злоумышленникам доступ к устройству.

В МВД рекомендовали скачивать программы только из официальных магазинов, так как ссылки из мессенджеров, сторонние сайты и APK-файлы могут быть опасны. Особенно настороженно следует относиться к предложениям установить приложение срочно или в обход официальных платформ.

Также важно проверять разработчика: у надежных авторов обычно есть сайт, контакты и история других приложений. Если профиль выглядит пустым или недавно создан, это может быть признаком риска.

В ведомстве обратили внимание, что ошибки в названии, странный перевод, некачественные изображения и несоответствие фирменному стилю могут указывать на подделку.

Кроме того, не стоит полностью доверять отзывам: одинаковые комментарии, опубликованные в короткий срок и без конкретики, могут быть накрученными.

Пользователям советуют дополнительно искать информацию о приложении в интернете, чтобы проверить, не жаловались ли другие на мошенничество или утечку данных.

Отдельно в МВД подчеркнули, что необходимо обращать внимание на запрашиваемые разрешения: если простое приложение требует доступ к SMS, звонкам или функциям администратора, это может свидетельствовать о потенциальной угрозе.

Ранее МВД предупреждало о вирусах, замаскированных под приложения для ЖКХ и банковские сервисы.

 
