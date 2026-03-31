Бойцы группировки «Север» разгромили резервы штурмового полка ВСУ в Сумской области. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

По словам источника агентства, уничтожение резервов второго батальона 33-го отдельного штурмового полка подтверждается некрологами украинских военнослужащих. Эти силы были переброшены на данный участок фронта для попытки захвата села Сопычь.

Собеседник также отметил, что родственникам военнослужащих в течение двух недель сообщали об успешном удержании этого населенного пункта.

До этого более 30 украинских диверсантов пытались провести атаку под Купянском, находясь под воздействием наркотических веществ.

По данным СМИ, за неделю шесть диверсионно-разведывательных групп пытались атаковать позиции российских военных на окраине Купянска, однако все они были уничтожены. Сообщается, что после этого у ликвидированных обнаружили блистеры с таблетками, содержащими запрещенные вещества, в том числе экстази.

Ранее Минобороны России рассказало о массированном ударе по ВПК Украины.