Челябинского школьника, стрелявшего в голову однокласснице, отправят за решетку

В Челябинске школьника, выстрелившего в голову однокласснице, отправят за решетку. Об этом сообщает 31tv.ru.

Заседание суда прошло прямо в больничной палате, где 15-летний подросток находится из-за тяжелых травм, полученных во время инцидента — он выпрыгнул с четвертого этажа. Суд избрал юноше меру пресечения в виде заключения под стражу, после выписки его отправят в СИЗО.

Кроме того, суд отправил в изолятор директора ЧОПа, который отвечал за безопасность в образовательном учреждении — он проведет в СИЗО два месяца. Отмечается, что во время нападения пострадали также педагоги школы.

Инцидент произошел утром 26 марта, девятиклассник пришел на уроки с оружием, выстрелил в голову однокласснице и распылил в коридоре перцовый баллончик. Позже выяснилось, что он был вооружен сигнальным пистолетом и арбалетом.

Ранее стало известно, что школьница, которой одноклассник выстрелил в голову в Челябинске, чуть не лишилась глаза.