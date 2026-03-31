Россиянам назвали три причины снижения размера больничного пособия

В России на сегодняшний день законом установлены три причины, по которым работникам могут снизить размер больничного пособия. Об этом в беседе с RT сообщил кандидат экономических наук, доцент Финуниверситета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Среди поводов для урезания пособия – нарушение предписанного врачом режима нетрудоспособности без уважительных причин, неявка на врачебный осмотр или медэкспертизу, а также получение травмы в результате опьянения, пояснил специалист.

В первых двух случаях, по словам экономиста, пособие снижается со дня фиксации нарушения, а в третьем случае, когда нетрудоспособность стала следствием злоупотребления спиртным, с первого дня больничного отпуска.

«С даты снижения пособия по временной нетрудоспособности его размер будет выплачен в минимальном размере: МРОТ в расчёте на полный календарный месяц», — заключил Балынин.

До этого доцент кафедры государственно-правовых и уголовно-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Рогалёва напомнила об изменении правил предоставления больничных отпусков в 2026 году. Так, если россиянин брал больничный четыре и более раз за полгода, то следующий больничный ему будет выписан всего на пять дней. Решение о его продлении будет принимать не лечащий врач, а врачебная комиссия.

Доцент добавила, что больничные смогут получать и самозанятые, добровольно уплачивающие страховые взносы. Пока это работает как эксперимент.

Россиянам ранее рассказали, сколько самозанятые могут получать по больничному.

 
