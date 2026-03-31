В ФИФА рассказали о допуске Ирана на ЧМ-2026 в США

Президент ФИФА Инфантино пообещал, что Иран сыграет в США на ЧМ-2026
Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что сборная Ирана проведет матчи группового этапа чемпионата мира 2026 года в США согласно запланированному календарю. Его слова приводит El Financiero.

«Мы работаем и собираемся сделать все, чтобы они провели свои матчи на чемпионате мира в наилучших условиях. Нет никаких планов B, C или D, только план A», — заявил Инфантино.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, военным базам Соединенных Штатов и союзникам Вашингтона на Ближнем Востоке.

Чемпионат мира по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Ряд СМИ предполагал, что уайлд-кард на ЧМ может получить сборная России после отказа Ирана от игры на мундиале из-за конфликта с США и Израилем. Однако позднее сборная Ирана начала переговоры с ФИФА по поводу переноса своих матчей из США в Мексику.

