Haval переписал названия моделей в России кириллицей

Motor: Haval перешел на кириллицу в России из-за закона о языке
Haval

Китайский автопроизводитель Haval, вслед за «АвтоВАЗом» и брендом Tenet, перевел на кириллицу названия моделей и комплектаций своих автомобилей на российском рынке. Об этом журналу Motor сообщили в пресс-службе компании «Грейт Волл Мотор Рус».

«Процесс русификации в отношении моделей и комплектаций осуществляется поэтапно. На данный момент названия комплектаций полностью переведены на русский язык и представлены в актуальных прайс-листах и каталогах бренда», — рассказали в пресс-службе китайской автокорпорации.

В компании «Грейт Волл Мотор Рус» пояснили, что название бренда Haval и вывески дилерских центров с обозначениями City и Pro являются зарегистрированными товарными знаками. Это означает, что они остаются в оригинальном написании на английском языке.

Ранее сообщалось, что в России рекордно упали продажи автомобилей группы Sollers.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!